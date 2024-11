Donnapop.it - Sonia Bruganelli non ne può più di Ballando con le stelle, ma chi la trattiene? Ormai è insofferente!

Leggi su Donnapop.it

sembra essere arrivata al limite della sua pazienza concon le. Lunedì scorso, ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta, l’opinionista ha scoperto che Angelo Madonia, il suo compagno, è stato allontanato dal programma. Inizialmente,ha dichiarato di non poter rispondere alla domanda su come stesse Angelo, poiché non lo aveva ancora sentito riguardo alla vicenda.Tuttavia, il giorno successivo, intervistata dall’inviato Rai Domenico Marocchi,ha rivelato di aver finalmente parlato con Madonia e di averlo anche visto. «Lui sta bene, sono io che sto male che sto ancora qui dentro», ha confessato, facendo capire quanto la situazione stia diventando difficile per lei. Parlando della sua permanenza nel programma,ha dichiarato: «Ora vado per lo spareggio con Carlo.