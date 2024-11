Sentenza del Tar sulle Farmacie comunali | botta e risposta opposizione-maggioranza

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 27 novembre 2024 – “Fuorviante ed errato è il comunicato stampa pubblicato dall’sulla vicenda delles.r.l. Ad essere oggetto di reclamo al TAR non è un atto dell’Amministrazione, ma una deliberazione del Vice Prefetto di Roma, nominato Commissario ad acta per l’esecuzione di unarisalente al 2010“.E’ quanto dichiara l’Amministrazione comunale di Fiumicino, in riferimento ad un comunicato dell’in merito all’ordinanza del Tar (n. 5215/2024) sulla proceduta di gara per l’assegnazione delle quote societarie delledi Isola Sacra e Aranova (leggi qui)L’, in sostanza, parlava di “una chiara sconfitta per l’Amministrazione comunale“, e ha lamentano “una gestione delle controversie poco coerente, ma si evidenzia anche la mancanza di una seria discussione in sede istituzionale, come Consiglio comunale o Commissione, dove sarebbe stato opportuno approfondire il merito della questione.