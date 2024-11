Ilrestodelcarlino.it - ’Sem’, l’editoria si presenta. Protagoniste le scuole: "Ragazzi, leggere salva"

Doppio appuntamento domani a Pesaro per lanciare la seconda edizione del "Sem", il Salone delmarchigiana, ideato e organizzato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. L’evento si articolerà in due momenti, il primo al mattino, conle, il secondo nel pomeriggio con una tavola rotonda che vedrà confrontarsi editori, operatori del settore e avvocati esperti di legislazione editoriale. La prima iniziativa, dal titolo "Per un mondo nuovo – i giovani e", si svolgerà dalle 10 alle 12, al Teatro Sperimentale di Pesaro, con la partecipazione degli studenti dellee della Scuola del Libro di Urbino. Una conferenza/talk-show che punterà ad analizzare le varie fasi della creazione e composizione di un’opera editoriale dalle prime fasi fino alla sua divulgazione.