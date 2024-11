Romadailynews.it - San Pietro, controlli interforze per sicurezza di turisti e pellegrini

Intensificati i servizi dinella zona del Vaticano in vista del Giubileo, tra verifiche, sanzioni e interventi contro il degrado.Roma, 27 novembre – Continuano senza sosta inell’area di Sane del Vaticano, disposti dal questore di Roma in vista degli eventi giubilari. Le operazioni, coordinate dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo e dell’Ispettorato Vaticano, vedono la collaborazione dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e di un nucleo specializzato nell’assistenza alle persone fragili.Un’attenzione particolare è stata rivolta alla lotta al degrado, con interventi di bonifica e sanificazione in punti nevralgici come via della Conciliazione, il colonnato del Bernini, il sottopasso di piazza del Sant’Uffizio e piazza Adriana.