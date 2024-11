Roberto Mancini pentito torna sui suoi passi | Voglio allenare l’Italia e vincere i Mondiali

Leggi su Dayitalianews.com

Ad agosto del 2023lasciò la panchina delper diventare ct dell’Arabia Saudita, dove ci sarebbe rimasto poco più di un anno a causa dei risultati negativi della Nazionale asiatica. Il Mancio ha avuto il benservito dalla federazione araba e nel frattempo si guarda intorno in attesa che arrivi qualche proposta interessante. Nell’attesa ha rilasciato un’intervista a Il Giornale, dove ha ripercorso la sua carriera con qualche aneddoto simpatico e dando qualche anticipazione sul suo futuro.Il provino diDa ragazzino fece il suo primo provino per il Bologna a Casteldebole e, dopo i primi 45 minuti, già fu fatto uscire. Il Mancio pensò che il provino non era andato bene, ma era l’esatto contrario. Il provino era andato così bene che gli emissari del Bologna vollero “nasconderlo” per evitare che qualche altro osservatore potesse mettere gli occhi su di lui.