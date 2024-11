Ilgiorno.it - Renato Vallanzasca esce di prigione: con l’ex capo della mala milanese “un angelo custode”

MILANO – Il provvedimento datato 10 settembre con cui, su richiestaProcura generale, il tribunale di Sorveglianza aveva disposto che“Bel Renè“, venisse trasferito in una struttura assistenziale per essere curato, è diventato esecutivo e sono stati superati anche i problemi burocratici dovuti all’assistenza sanitaria fuori dalla regione Lombardia. Così,banditoComasina da qualche giorno è uscito dal carcere di Bollate dopo 54 anni ed è stato trasferito in una struttura padovana specializzata nella cura deiti di Alzheimer. La difesa diè infatti riuscita a raccogliere la disponibilitàpiù grande struttura veneta che si occupa diti affetti da Alzheimer e demenza, l’Opera Provvidenza Sant’Antonio di Rubano. Detenuto da mezzo secolo, condannato a quattro ergastoli anche per omicidi,bossè affetto da una forma grave di decadimento cognitivo.