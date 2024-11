Purtroppo devi andartene Grande Fratello il pubblico ha deciso | colpo di scena durante la puntata

Leggi su Caffeinamagazine.it

”., ilha: chi lascia la casa.intermedia quella di martedì 26 novembre 2024. Dopo la diretta di sabato, instaurata solo per ‘infastidire’ lo share di Ballando con le Stelle, in salita vertiginosa, anche ieri c’è stata la solitainfrasettimanale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Con un mix di emozioni e drammaticità, il programma ha affrontato le nomination e il televoto, elementi chiave che hanno caratterizzato la serata.>> “Qualcuno lo aveva previsto”., pessime notizie per Shaila e Lorenzo: nuovi equilibriUno dei momenti più toccanti è stato sicuramente l’arrivo di un video messaggio da parte di Dayane Mello, che ha voluto sorprendere Helena. Questo filmato ha rivelato la crisi emotiva che Helena sta attraversando all’interno della casa, suscitando una forte reazione tra i concorrenti e il