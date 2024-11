.com - Prima Categoria / Coppa Marche, il Borgo Minonna dilaga al “San Giobbe” e passa il turno: 0-4 alla Filottranese

I rossoblù di Saracini avanzano grazie ai gol di Korchi, May, Branchesi e Bamba. La squadra di casa in campo con 7 giocatori nati tra il 2006 e il 2008 FILOTTRANO, 27 novembre 2024 – Ilespugna Filottrano e vola in semifinale disuapartecipazione. I ragazzi di Saracini, infatti, hanno battuto 0-4 la: dopo aver sbloccato la gara a fine primo tempo con Korchi e May, a inizio ripresa Branchesi e Bamba chiudono la pratica. La squadra di Marco Strappini, però, è scesa in campo con ben tre giocatori nati nel 2008 (D’Alesio, Vitali e Palloncini), uno nel 2007 (Stura) e tre nel 2006 (Lucaioli, Monsù e Pettinari), tenendo bene il campo per oltre 35 minuti. Ilnel triangolare A di semifinale, dove affronteranno la Real Cameranese e la vincente di Ostra-Peglio, in programma stasera alle 21.