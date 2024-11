Anteprima24.it - Piazza Capitale, i dubbi sul cantiere del consigliere Celano

Tempo di lettura: < 1 minutoVerificare se i lavori di scavo inSalerno, per la realizzazione di un albergo, si stiano svolgendo nel pieno rispetto delle normative vigenti. A chiederlo in una nota al sindaco di Salerno è stato ilcomunale di opposizione, capogruppo di Forza Italia, Robertoche, in particolare, raccogliendo le preoccupazioni dei cittadini, interroga il primo cittadino per verificare se sia stato predisposto un piano per la verifica della presenza e dell’eventuale abbattimento delle polveri di amianto. Nella sua richiesta, ilcomunale ricorda che quell’area per decenni è stata utilizzata da Italcementi come deposito per materie prime di scarto. Secondo le paure dei residenti, racchiuse nella lettera dile operazioni di scavo e vagliatura dei materiali di scarto nelstanno avvenendo, a cielo libero senza che nemmeno per i lavoratori impegnati nelle lavorazioni siano state previste delle protezioni.