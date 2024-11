Gaeta.it - Nuova serie tv Alien: Pianeta Terra, un prequel da brivido in arrivo su Disney+

La saga disi espande con laTV "", che debutterà su. Diretta da Noah Hawley, lapromette di svelare nuovi misteri e avventure inquietanti legate all'universo creato da Ridley Scott. Ambientata in un futuro non troppo distante, la trama si concentra su un gruppo di individui che scoprono una minaccia letale per il nostro piano. Scopriamo nel dettaglio cosa ci aspetta in questa attesa anticipazione.Anteprima della trama diIl trailer rilasciato daoffre uno sguardo intrigante su ciò che ci riserva "". Collocata nel 2120, la storia funge daalla saga di, esplorando gli eventi che precedono le pellicole. La narrazione prende avvio dallo schianto di un'ignota nave spaziale sulla superficie terrestre.