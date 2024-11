Dilei.it - Netflix, i titoli più attesi del 2025

Traritorni e grandi novità,annuncia unin grande stile. Non solo serie tv, ma anche film di sicuro successo, dagli Usa alla Gran Bretagna, dal Sud America all’Asia, dalla Spagna alla Novergia, dalla Colombia alla Corea.Negli scorsi giorni, la celebre piattaforma di streaming ha infatti illustrato iche entreranno in catalogo da dicembre e per tutto il prossimo anno, e che includono la quinta stagione di Stranger things, il ritorno di Mercoledì di Tim Burton, ed un nuovo capitolo dei gialli dell’investigatore Daniel Craig. L’Italia? Sembra destinata ad avere un ruolo centrale, visto anche il grande spazio concesso alle produzioni extra-Usa. Ma scopriamo quali saranno gli show piùdel.Il Gattopardo con Deva CasselTra iin arrivo nel, merita senza dubbio un posto speciale Il Gattopardo, adattamento dell’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.