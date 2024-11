Ilgiorno.it - Mostre (in scadenza) da non perdere. Da Picasso a Munch, Mulas e Baj tempo di maestri contemporanei

Cinqueda nontra questo scorcio di 2024 e l’inizio del 2025.lo straniero – Palazzo Reale (fino al 2 febbraio 2025). La mostra dedicata a uno degli artisti più celebri del XX secolo: Pablo. “lo straniero”, allestita a Palazzo Reale, svela un aspetto finora meno noto della vita dell’artista spagnolo: il suo sentirsi sempre un outsider, anche in Francia, Paese che lo adottò. Lui, protagonista della scena artistica parigina, mai ottenne la cittadinanza francese e visse sotto costante sorveglianza delle autorità, controllato come anarchico e costretto a registrarsi periodicamente con le impronte digitali. In mostra oltre 80 opere, lettere, fotografie e video dell’artista spagnolo.. Il grido interiore – Palazzo Reale (fino al 26 gennaio 2025). Altro grande protagonista dell’autunno milanese è Edvard, con la mostra “Il grido interiore” sempre a Palazzo Reale.