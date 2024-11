Oasport.it - Mondiale scacchi 2024, Ding Liren-Gukesh oggi: orario 27 novembre, tv, streaming

Non è cambiato praticamente niente nella seconda partita del matchtraDommaraju, così si entra nella terza con il cinese ancora in vantaggio per 1,5-0,5. L’indiano, però, avrà di nuovo il Bianco e sarà davvero interessante scoprire quali saranno le sue intenzioni.Dovremmo poter vedere,, una partita più lottate della seconda, che è stata quasi paradossale. Da una parte è stata interessante, perché con il Giuoco Piano (la Partita Italiana con 4. d3, detta in sintesi) si sono viste anche delle cose nuove sullaera, dall’altra il fatto che i due abbiano deciso di pattare per ripetizione di posizione dopo 23 mosse ha tolto varie curiosità. Ora, però, è più alta la possibilità di vedere qualcosa di realmente interessante. In fondo pare difficile vederelasciare lì la situazione senza agire prima del giorno di riposo.