Milano piange Leonardo Cardo, zio Leo. Una vita in trincea per i diritti di chi convive con una disabilità

– Aveva il gusto del paradosso,. E sapeva dosarlo con una grazia che non andava mai a scapito della chiarezza, dell’efficacia e della forza del suo messaggio, soprattutto se c’erano in gioco idelle persone con. L’acume da poeta instillato in una tempra da attivista. “Sono all’altezza di risolvere problemi più grandi di me”: così diceva lui, nato con l’acondroplasia, una malattia genetica rara, una forma di nanismo. “Guardare le persone che amo negli occhi e le persone che non mi appartengono dall’alto verso il basso”: così ha scritto ininclusiva.it, il suo blog. Mancherà a chi lo conosceva come “zio Leo”, mancherà alla causa dellaè deceduto lunedì, a 66 anni. Oggi alle 14.45 i funerali alla chiesa di San Giovanni Battista alla Creta.