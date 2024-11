Ilgiorno.it - L’urlo di pace della Scala. In scena la ruota del destino dal Settecento a oggi: "La guerra travolge tutti"

Grande attesa per “La forza del“ di Giuseppe Verdi, diretta dal direttore musicale Riccardo Chailly e con la regia di Leo Muscato: è l’opera che inaugura sabato 7 dicembre, alle 18, la nuova stagione. Nel ruolo di Donna Leonora la magnifica Anna Netrebko, in quello di Don Alvaro il tenore Brian Jagde, il baritono Ludovic Tézier è Don Carlo di Vargas, la giovane mezzosoprano Vasilisa Berzhanskaya è Preziosilla. La serata di Sant’Ambrogio è dedicata a Renata Tebaldi nel ventennalescomparsa. L’artista fu splendida interprete di Leonora allanel 1955, diretta da Antonino Votto. L’opera sarà eseguita integralmente nella versione del 1869 ripensata da Verdi per la, secondo l’edizione critica curata per Ricordi da Philip Gossett e William Holmes nel 2005.