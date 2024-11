361magazine.com - Lilo & Stitch: la novità in occasione dell’uscuta del fil di “Oceania 2”

L’attesissima rivisitazione in live-action del classico d’animazione Disney, arriverà nelle sale italiane il 21 maggio 2025Indell’uscita al cinema di2 Disney ha svelato oggi il nuovo poster di, la rivisitazione in live-action del classico d’animazione sulla ragazza hawaiana solitaria e il suo nuovo amico extraterrestre che aiuta a riparare la sua famiglia distrutta.Il film debutterà nelle sale italiane il 21 maggio 2025. Sono inoltre disponibili un ulteriore poster e il teaser ufficiale.La storia del film ruota suPelekai, una bambina hawaiana orfana cresciuta dalla sorella maggiore Nani, e l’Esperimento 626, una creatura extraterrestre geneticamente modificata, cheadotta come suo “cane” e rinomina, che è stato progettato per distruggere, inizialmente usaper evitare di essere catturato di nuovo da una federazione intergalattica.