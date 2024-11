Lapresse.it - Libano, cooperante italiana: “Nessuno credeva più in tregua ma situazione umanitaria resta tragica”

Leggi su Lapresse.it

Latra Israele e Hezbollah in“è stata quasi inaspettata,piùche si sarebbe raggiunto un cessate il fuoco”. Così a LaPresse Valentina Corona, capa missione dell’organizzazioneinternazionale Intersos in.I pesanti bombardamenti a Beirut“Laa Beirut ieri era estremamente tesa”, racconta, “sono stati giorni di pesanti bombardamenti sulla città, non solo nei quartieri sud ma anche ad Hamra Basta, zone centralissime. La popolazione fino a tarda notte ieri era terrorizzata, con lunghe code verso l’uscita dalla città”. “C’era la speranza che il cessate il fuoco venisse annunciato”, aggiunge, “ma i bombardamenti erano estremamente pesanti, con persone nel panico per strada. Alcuni si sono rifugiati negli ospedali principali, così da trovare rifugio in un posto sicuro”.