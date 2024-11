Gaeta.it - Le zampognare di San Giovanni Rotondo e Pietrelcina: unica occasione con Papa Francesco

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un evento straordinario si profila all’orizzonte per le tradizioni natalizie italiane. Le, rappresentate da Valentina Latiano e Paola Di Lorenzo, si preparano a suonare per, segnando una pietra miliare nella storia della musica folkloristica. Questo momento storico, che avverrà durante l’udienza speciale in concomitanza con il raduno nazionale dei zampognari, sottolinea il ruolo delle donne nella conservazione delle tradizioni musicali natalizie.L’unicità del progetto musicaleValentina Latiano, zampognara di San, ha espresso il suo entusiasmo per questo evento unico, evidenziando come il loro gruppo rappresenti un’eccezione nel panorama musicale tradizionale. Le due musiciste intendono apporre una nuova dimensione al repertorio natalizio, presentando melodie tipiche delle novene, un aspetto spesso trascurato nella rappresentazione contemporanea delle festività.