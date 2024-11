La Polizia di Stato non ha chiesto scusa in Parlamento per la gestione della Pandemia Covid-19

Leggi su Open.online

Circola un video, registrato durante una Commissione parlamentare presso la Camera dei Deputati, con il quale si sostiene che ladiabbiaai cittadini italiani per lapandemica-19. In realtà, la persona intervenuta in Commissione non rappresenta in alcun modo l’intero corpo didi.Per chi ha frettaA parlare è Segretario Generale Nazionale di una sigla sindacale, la OSA.Il Segretariosigla sindacale non parla a nome dell’intero corpo didi.AnalisiIl video riporta il seguente testo:Documento inedito da diffondere!!!!! Lasiin!!!Non rappresenta ladiIl video riguarda un’audizione del 19 novembre 2024 presso la Commissione Parlamentare d’inchiesta sulladell’emergenza causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2.