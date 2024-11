Primacampania.it - La Palestina protagonista della quarta edizione di Mediterraneo Contemporaneo

NAPOLI – Dal 29 novembre al 1° dicembre,arriva a Napoli con Palestin.arte. Nella tappa salernitana (23-27 novembre), la rassegna ha offerto momenti di profonda riflessione, preparando il terreno per la tappa napoletana che ne sviluppa e approfondisce il racconto., che in passato ha esplorato le culture di Libano, Turchia e Tunisia, quest’anno si concentra sulla, un popolo che, nonostante l’oppressione, continua a resistere attraverso la sua cultura e identità. Il programma di Palestin.arte, che attraversa giornalismo, cinema, poesia, cucina, arte e teatro, a Napoli, si svolgerà tra Palazzo Giusso e Sala Assoli, invitando il pubblico ad esplorare le tensioni sociali e culturali di un territorio complesso., Femminile Palestinese e Casa delpromuovono il progetto curato da Maria Rosaria Greco, che da sempre considera fondamentale la diffusione di arte e cultura come forme di resistenza.