La musica come strumento di inclusione sociale | il progetto ‘Special Stage’ negli istituti penitenziari

Facebook WhatsAppTwitter Laforma di riabilitazione esta guadagnando un’importanza crescente in Italia, in particolare grazie all’iniziativa. Questo, realizzato con l’Associazione di promozioneJole Santelli e ‘Officine buone’, ha portato concerti e momenti di confronto all’interno della casa circondariale di Paola, in Calabria. Grazie al supporto di Marley Session e di oltre 1000 volontari,si presentaun’opportunità di crescita personale non solo per i detenuti ma anche per i giovani artisti coinvolti.Il format: un ponte verso l’è un format innovativo, dedicato a portare lain luoghi di fragilitàcarceri, ospedali e centri di cura. Con un obiettivo chiaro: migliorare le condizioni di vita delle persone detenute e favorire il loro percorso di riabilitazione.