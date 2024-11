361magazine.com - La consigliere ligure: «Violentata da un uomo da cui mi fidavo»

Si tratta di Francesca GhioFrancesca Ghio, consigliera comunale genovese Francesca Ghio, ha parlato a La Stampa di ciò che ha spiegato ieri, 26 novembre, in consiglio comunale. «Per mesi e mesi, da undi cui mi, da unche nessuno avrebbe pensato potesse essere un mostro»«Per mesi e mesi, da undi cui mi, da unche nessuno avrebbe pensato potesse essere un mostro. Un dirigente genovese, il vostro bravo ragazzo. Lui mi diceva di stare zitta e che doveva essere il nostro segreto, dovevo giurargli di non raccontare niente a nessuno mentre sottostavo alle sue torture».La consigliera poi dice: «Per un pezzo di vita mi sono rassegnata fino a credere che me lo ero meritata. Sono arrivata a colpevolizzarmi al punto di ferirmi fisicamente. Mi sono coperta le cicatrici sulle braccia per anni, nessuno mi ha mai chiesto perché tenessi sempre felpe e maniche lunghe.