Inter-RB Lipsia 1-0 pagelle | de Vrij un muro 7 5 Zielinski maestro 7

L’vince contro il Red Bullcon il risultato di 1-0. Piotrincanta San Siro con una maestria assoluta, Stefan deè una diga in difesa. Ledel match. YANN SOMMER 6.5 – Deve fare una sola parata su Nusa, anche complicata. La fa e si porta a casa un voto oltre la sufficienza.-RB– DIFESABENJAMIN PAVARD 5.5 – Si fa rubare palla da Openda come fosse un ragazzino, prende l’ammonizione e soffre l’attaccante continuamente. Sembra ingolfato e viene sostituito per infortunio.– dal 43? YANN BISSECK 6 – Entra a freddo e gioca in uno contro uno con Openda: non lo fa passare mai, ma proprio mai.STEFAN DE7.5 – La sua scivolata in area di rigore vale un gol nel secondo tempo. MONUMENTALE in difesa, domina ancora una volta dopo l’Arsenal e merita il premio di migliore in campo.