Sport.quotidiano.net - Inter, Inzaghi: "Vittoria importante, ora testa alla Fiorentina"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 26 novembre 2024 – Laè arrivata solo su autogol di Lukeba, ma la prestazione dell’c’è stata eccome.non può non essere soddisfatto dpartita giocata dai suoi contro il Lipsia, con alta intensità, alto ritmo, ottima riaggressione e grande qualità nella manovra pa terra. I nerazzurri sono momentaneamente inclassifica con tredici punti e vedono gli ottavi di finale diretti molto più vicini a tre partite dfine della fase a gironi. Unico neo l’infortunio muscolare di Pavard.: "che vale tanto" Il successo sul Lipsia vale momentaneamente la vetta per i nerazzurri, che hanno fino a qui uno score di quattro vittorie e un pareggio, soprattutto con zero gol subiti e sette segnati. La porta inviolata, in una Champions dove si segna tanto, è aspetto fondamentale per il tecnico che parte dai complimenti ai suoi per la prestazione: “I ragazzi sono sati bravi, hanno fatto una ottima gara – le sue parole – Il Lipsia è una squadra di valore e non merita questa classifica, ma di fronte c’è stata una ottima