Il Premio Taranto | due mari di talenti 2024 consegnato a sette eccellenze del territorio

Tarantini Time QuotidianoÈ stata una serata indimenticabile, tenutasi nei giorni scorsi in un Teatro Orfeo sold out, quella della cerimonia del: duedi”. Giunto alla terza edizione, viene conferito da25 a donne e uomini, nati nel nostro, e poi affermati nei propri ambiti professionali come autenticheche “portano in alto” il nome dinel Paese e, in alcuni casi, a livello globale.La serata, presentata dal giornalista Angelo Di Leo assieme a Fiorella Occhinegro e a Marcello De Pace, rispettivamente segretaria e direttore di25, ha visto da parte di tutti i premiati la condivisione di un progetto “Ponte Girevole” che li vedrà mettere a disposizione il loro straordinario talento ed esperienza a favore di giovani del!Organizzata da25, la manifestazione è stata patrocinata dal Comune di, dal Centro commerciale “Porte dello Jonio” gestito da Nhood, dalla BCC San Marzano di San Giuseppe, dalla Kylix Consulting, dalla GEMS, dalla Carlo Fiorino Hospital del Gruppo Neuromed Spa e da Tecnopolis.