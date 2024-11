Quotidiano.net - Il caso Switcho, da zero a un milione di utenti in 5 anni

Milano, 27 novembre 2024 –, servizio 100% digitale e gratuito nato per aiutare a risparmiare sulle spese di luce, gas, telefonia e assicurazioni, si avvia a chiudere il 2024, esercizio che ha segnato, tra numerosi cambiamenti, i suoi primi 5di attività. Fondata come start up innovativa nel 2019, dopo aver registrato una crescita esponenziale anno dopo anno,è stata protagonista di un’importante operazione industriale. Mavriq, la società a cui fanno capo i brand della comparazione e intermediazione online di Moltiply Group (tra cui Segugio.it, MutuiOnline.it, ConfronaConti.it e SOStariffe.it in Italia, LeLynx in Francia, Rastreator in Spagna e Messico, e Pricewise nei Paesi Bassi), ha infatti acquisito l’80% delle quote societarie di, nell’ottica condivisa con i founder di favorirne ulteriormente la crescita.