Il carrello della spesa non conosce tregua | prezzi alle stelle ecco perchè

Burro, olio e caffè guidano l’impennata: +14% e non si vede la fine. Ilsvuota i portafogli degli italiani.Il caroè diventato ormai il principale incubo degli italiani. Fare lanon è più una routine, ma una sfida contro l’inflazione, che colpisce i beni essenziali e manda in tilt i bilanci familiari. Gli aumenti sono evidenti: il burro e l’olio d’oliva registrano un +14%, mentre il caffè, simbolo delle abitudini quotidiane, arriva a +12%. Una situazione che preoccupa consumatori e produttori, con prospettive tutt’altro che rassicuranti.Cosa succede adesso con il caro? Cityrumors.it foto AnsaDi fronte a questa situazione, i consumatori italiani cercano di reagire, orientandosi verso offerte e promozioni, o optando per marchi meno noti. Tuttavia, le soluzioni temporanee non bastano: è necessario un intervento strutturale per arginare l’inflazione e garantire un accesso equo ai beni di prima necessità.