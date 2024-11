Fuori Giglio e Shaila Grande Fratello cose choc contro Helena | pubblico inferocito

Leggi su Caffeinamagazine.it

Situazione seria alcon diversi concorrenti coinvolti in episodi spiacevoli ai danni di. Ilse l’è presa in particolare con, ma anche cone Yulia, alla luce di quanto sta venendo. Terminata la puntata in diretta del 26 novembre, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata attaccata in maniera veramente durissima.Parole fortissime quelle dette aldae poi da Yulia. Inoltre, il gesto di lui nel momento in cui si è palesata propriodi fronte a sé ha fatto ancora più scalpore. E ilha iniziato a condannare fortemente questo tipo di atteggiamento, che starebbe danneggiando notevolmente la Prestes, che rischia di essere sempre più isolata.Leggi anche: “Purtroppo devi andartene”., ilha deciso: colpo di scena durante la puntatapesantissimo confurioso.