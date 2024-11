Gaeta.it - Finge di essere cartomante e minaccia di diffondere video intimi: denunciata una donna

Un episodio di truffa e minacce ha scosso la tranquillità di Jesi, dove un uomo di 46 anni è incorso in una serie di inganni condotti da una sedicente, unadi 48 anni della provincia di Brescia. Dopo aver tentato di risolvere i suoi problemi personali attraverso consulti online, la vittima si è ritrovata vittima di estorsioni e minacce, culminando in una denuncia al Commissariato della città marchigiana.La truffa dellaSembra che l'uomo abbia cercato aiuto attraverso un annuncio pubblicato su un sito speciale, dove ha intercettato il profilo dellache affermava di avere capacità di previsione e soluzione dei problemi emotivi e finanziari. Una volta stabilito il contatto, laha proposto all'uomo di eseguire rituali specifici a pagamento, promettendo che sarebbero stati in grado di migliorare la sua situazione.