FC 25 Nuovo Obiettivo Live che vi dà l’EVO rossa natalizia Champions Stagione 3

Mostra il tuo valore nella3 die ottieni EVO estet. spec. per sbloccare le grafiche rosse degli oggetti!Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!Numero di incarichi da completare: 2Premi finale: EVO estet. spec. per sbloccare le grafiche rosse degli oggettiTermina il 25 dicembre 1 – Giocane 40Gioca 40 partite nelle Finali.2 – Vincine 40Vinci 40 partite nelle Finali.Si completa così la guida dedicata a questo gruppo di obiettivi di EAFC 25 Ultimate TeamFor The ClubRicordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre