'Fai il tuo gioco' a scuola. Il progetto didattico è anche libro

Primaria Bucciolini di Strada in Chianti e Isis Gobetti Volta di Bagno a Ripoli insieme per la realizzazione di un gioco digitale, e per sviluppare un modello ditrasversale che unisce tradizione culturale e innovazione tecnologica. Una esperienza educativa e digitale tra studenti di diversa età raccolta inoltre in unil tuo. E che è stata presentata recentemente come attività didattica innovativa e sperimentale alla ’Fiera Didacta’ di Bari e alla ’Fiera della’ a Francoforte in Germania. "Il team di insegnanti – ha commentato la vicesindaca Monica Toniazzi – motivate e appassionate, motore pulsante del, ha posto al centro non solo il percorso di crescita e il benessere degli allievi ma ha investito sul potenziale relazionale, inclusivo, umano dei ragazzi".