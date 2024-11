Primacampania.it - Ercolano, fabbrica di fuochi illegali esplosa: il 38enne Pasquale Punzo resta in carcere

NAPOLI –, 38 anni,in. Lo ha deciso il gip di Napoli convalidando il fermo richiesto dalla procura partenopea, rappresentata dai pm Stella Castaldo e Vincenzo Toscano.è indagato per l’esplosione avvenuta il 18 novembre in un’abitazione di via Patacca, a, trasformata in unaabusiva did’artificio.I reati contestati sono gravissimi: omicidio volontario plurimo con dolo eventuale, detenzione ezione di materiale esplodente non convenzionale e caporalato. L’esplosione ha provocato la morte di tre giovani: le gemelle Sara e Aurora Esposito, di 26 anni, e il 18enne Samuel Tafciu. Le autopsie sui loro corpi sono in corso presso il secondo policlinico di Napoli, mentre l’intera comunità è ancora sotto shock per l’accaduto.