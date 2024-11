Ilnapolista.it - Del Piero: «Presidenza Figc? Non ho detto no. Ad oggi non c’è nulla di concreto, bisogna sedersi e parlarne»

In occasione del prepartita prima della Champions, negli studi di Sky è intervenuto Alex Dela proposito di una sua eventuale candidatura a presidente. Nei giorni scorsi si sono rincorse le voci su un suo possibile ruolo di primo piano interno alla federazione, madi. A Sky Sport, Delha chiarito la sua posizione.Del: «Adnon c’èdi»Le parole di Del:«La situazione è molto semplice, non mi sono alzato una mattina e ho deciso di candidarmi. Nessuna componente dellami ha chiesto di ricoprire questo ruolo. Non è che uno si presenta da solo. Io sono una persona aperta e disponibile, da uomo di calcio mi informo su tutto e seguo tutto. Una situazione del genere deve essere presa in considerazione con uno spirito diverso, mi hanno accostato ad una frangia contro un’altra.