Inter-news.it - Calhanoglu: «Periodo non facile, mi ha fatto male! Ora contento»

ha passato delle settimane complicate per i due infortuni tra ottobre e novembre. Di questo – ma non solo – ha parlato nell’intervista a Inter TV dopo la vittoria per 1-0 sul RB Lipsia.DA SUPERARE I PROBLEMI – Hakannon certo banale dopo Inter-RB Lipsia: «Siamo contenti. Potevamo vincere meglio ma prendiamoci i tre punti: dobbiamo continuare così. Abbiamo creato tante occasioni, come ho detto prima nel primo tempo potevamo fare due o tre gol ma non è successo. Il RB Lipsia è una squadra che corre tanto e fa pressing alto: nel primo tempo secondo me abbiamo giocato meglio del secondo. Alla fine l’importante è il risultato che abbiamo ottenuto. Il campionato? Io ero fuori, sonoche sono tornato. In questonon è statoper me avere due infortuni nella stessa gamba: mi ha