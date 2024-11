Lanazione.it - Calcio. Giovanile regionale. Monteserra in testa, sconfitte le altre

Pisa 27 novembre 2024 – Nella JunioresElite giornata scura per le pisane. Il Fratres Perignano torna sconfitto da Firenze col 2-0 subito sul campo dell’Affrico nel posticipo e scivola al terzo posto. Il San Giuliano riesce a pareggiare nel finale sul campo del Pontassieve penultimo (1-1). Neli Mobilieri Ponsacco di mister Pertici vincono anche a San Gimignano per 2-3 e staccano di tre punti il Castelfiorentino sconfitto sul terreno dei grossetani dell’Invicta Sauro. Il Fornacette è terzultimo dopo l’1-1 sul campo del fanalino di coda Grosseto Barbanella: dieci punti per i pisani dopo tredici partite ed una classifica che preoccupa. Il Cenaia di mister Lombardi cala il poker sul Valentino Mazzola (4-0) e tiene il quarto posto a meno sei dai Mobilieri. Bellaria Cappuccini e Pisa Ovest si dividono la posta in palio (1-1).