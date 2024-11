Oasport.it - Basket femminile, Venezia chiude la prima fase di Eurolega con una sconfitta a Praga

Sicon unaladell’per la Reyer. Secondo ko consecutivo per la squadra di coach Mazzon, che cede in casa dell’USKper 100-85.era già certa di accedere allasuccessiva, passando il girone insieme alle ceche e al Valencia, che ha concluso al primo posto.Anon sono bastate le ottime prestazioni di Dragana Stankovic (18 punti e 8 rimbalzi) e Awak Kuier (17 punti e 8 rimbalzi). In doppia cifra hanno chiuso anche Kamiah Smalls (15 punti), Francesca Pan (12 punti) e Matilde Villa (12 punti con anche 8 assist). Unatrascinata dai 18 punti di Maite Cazorla e dai 16 punti di Brionna Jones e Tereza Vyoralova.Ottimo avvio da parte delle padrone di casa (10-4), mareagisce con le triple di Villa e Smalls.