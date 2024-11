Quotidiano.net - Aveva aggredito l’immunologo ‘anti-Covid’ Francesco Le Foche: condannato a 7 anni e 4 mesi

Roma, 27 novembre 2024 – Una pena esemplare per l’aggressione a uno dei principali personaggi in prima linea durante la pandemia: l’uomo che ha picchiato65enneLenell’ottobre dello scorso anno è statoa 7e 4. Il processo si è tenuto con rito abbreviato. Il medico, responsabile del reparto di immunoinfettivologia del policlinico Umberto I, era statonel suo studio al quartiere Salario, venendo colpito al volto con conseguenti gravi ferite a un occhio. La rabbia dell’aggressore sarebbe stata causata dal rifiuto di Ledi curare il suo cane: “Io non sono un veterinario”,chiarito al Tg1. A evitare che la situazione precipitasse in epiloghi peggiori il pronto intervento di un poliziotto libero dal servizio, attirato dalle urla provenienti dall’ambulatorio sito in via Po.