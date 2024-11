Bergamonews.it - “Arresto cardiaco a 16 anni, così la ‘catena della sopravvivenza’ ha salvato mio figlio: imparate le manovre di primo soccorso”

Trescore Balneario. Mercoledì sera si è divertito, guardando l’Atalanta travolgere 6-1 lo Young Boys in Champions League. Poco meno di due settimane fa, lottava tra la vita e la morte dopo unche lo ha colpito in palestra, primalezione di educazione fisica.Atalanta a parte, Giacomo, 16, si annoia un po’ nel reparto di cardiologia dell’ospedale Papa Giovdi Bergamo. Si annoia, ma sta meglio. Anche se in ospedale dovrà restarci ancora qualche giorno, per completare il ciclo di esami necessari a capire l’origine di quel male che quasi lo ha strappato alla vita.Giacomo è un nome di fantasia, ma la sua storia è vera. “Ai compagni di classe ha inviato una foto, lo aspettiamo tutti a braccia aperte”, ha raccontato Chiara Morotti, responsabilesede Abf di Trescore Balneario, il centro di formazione professionale frequentato dal ragazzo.