Lanazione.it - Allarme gang e ’cani sciolti’. Campo di Marte regno dei pusher. A Novoli il racket degli alloggi

Dalle risse agli atti di bullismo, dal disturbo della quiete pubblica agli atti vandalici fino ad arrivare allo spaccio di stupefacenti e a furti e rapine. A Firenze, denuncia la Fondazione Caponnetto, sono tra le 40 e le 50 leche, a diverso titolo, stanno dando filo da torcere ai fiorentini. L’impennata delle bande si è avuta con il dopo covid. In alcuni casi è poco più che bullismo. In altri si tratta di veri e propri. "Se il fenomeno non viene controllato non è difficile che si trasformino in vere e proprie organizzazioni di tipo mafioso" sottolinea il presidente Salvatore Calleri che presenta i dati in occasione del vertice anti mafia che si terrà sabato 30 novembre alle 15 al convento di Santo Spirito. Se il censimento completo è in corso di ultimazione, da un’analisiesperti della Fondazione, le bande sarebbero equamente divise tra i cinque quartieri di Firenze con una situazione più difficile nei Quartiere 1, 2 e 5.