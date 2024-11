Ilgiorno.it - A Milano torna l’Artigiano in Fiera: quasi 2.800 stand da 90 Paesi del mondo. Le novità, come arrivare e il biglietto speciale

Leggi su Ilgiorno.it

– Mai uguale a se stessa, tranne che nell’autenticità degli artigiani (di tutto il) che ogni anno porta a. Artigiani che raccontano la loro storia e il loro territorio con prodotti belli, buoni e utili, in un luogo dove si creano nuovi legami e connessioni.indal 30 novembre all’8 dicembre aRho, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30 (Trenord propone il “Trenord Day Pass”, 13 euro andata/ritorno da tutta la Lombardia, 4,40 per chi viaggia dae gratuità per gli under 14 che viaggiano con un accompagnatore con). Oltre 2.800espositivi, 602 nuove imprese presenti, 456 aziende del settore biologico, vegano e prodotti di montagna, 8 padiglioni, più di 150.000 metri quadrati di aree espositive. Sono questi i numeri che racchiudono il percorso virtuoso avviato molti anni fa da Antonio Intiglietta, lui stesso imprenditore-artigiano, presidente di Ge.