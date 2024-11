Young Boys-Atalanta de Ketelaere da impazzire | il belga fa sognare con gol e assist a raffica

Leggi su Sportface.it

L’sogna in Champions League e lo fa grazie a un gruppo fantastico guidato da Gian Piero Gasperini. Impossibile però non esaltare la prestazione a livello individuale di Charles de, che contro loriesce a collezionare due gol e trein meno di un’ora di gioco. Una superiorità tecnica, di gioco e di idee davvero incredibile, con linee di passaggio che altri non sembrano nemmeno poter immaginare.Se dopo il trionfo di pochi mesi fa in Europa League molti hanno creduto che l’avesse raggiunto l’apice, adesso sembra davvero solo l’inizio. La Dea può giocarsela con tutti in Champions ma anche in campionato, dove le altre big dovranno fare i conti con i bergamaschi anche per lo Scudetto. E deè il simbolo di un sogno: arrivato in Italia tra mille aspettative, poi tutte disattese con tantissime difficoltà al Milan.