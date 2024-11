Notizie.com - Whatsapp e la novità che non ti aspetti: addio ai messaggi vocali

Leggi su Notizie.com

è pronto a una rivoluzione, unache ci farà dire, con ogni probabilità, ai tanta amati.Nelle prossime settimane sbarcherà anche in Italia la trascrizione dei, una funzione che inizialmente era attiva solo in alcuni paesi nel mondo.e lache non ti(Notizie.com)Con questa opzione potremo trasformare le parole pronunciate all’interno di un vocale in un testo da leggere. Unache potrebbe essere molto utile soprattutto quando impegnati in un contesto dove non possiamo ascoltare un audio, avremo comunque la possibilità di scoprirne il contenuto lo stesso. Una trascrizione che potrebbe non essere accurata al 100%, soprattutto con la presenza contemporanea di altre fonti sonore durante l’audio, ma che ci permetterà di avere un senso generale delo.