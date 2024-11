Gaeta.it - Varese lancia un innovativo sistema di videosorveglianza per garantire la sicurezza negli ospedali

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilsanitario della provincia disi distingue in Italia per l’introduzione di un nuovo metodo di sorveglianza, mirato a proteggere pazienti e operatori nei pronto soccorso. Un progetto ambizioso che coinvolge una stretta collaborazione tra la Polizia e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali della zona, puntando a creare un ambiente più sicuro nelle struttureere, in particolare in un periodo in cui gli episodi di violenza sono in aumento. Grazie alla presenza costante di occhi elettronici, lain queste aree critiche sarà monitorata 24 ore su 24, permettendo un intervento tempestivo della Polizia.Collaborazione tra Polizia e Asst diL’accordo per l’implementazione deldiè stato siglato oggi dal questore Carlo Mazza e dai direttori generali delle due Aziende Socio Sanitarie Territoriali coinvolte, Giuseppe Micale e Daniela Bianchi.