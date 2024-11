Tutti i film DC in uscita nel 2025 e oltre

Leggi su Cinefilos.it

DC innelCi sono moltiDC che devono ancora arrivare nel, con un’ampia gamma diin varie fasi di sviluppo presso i neo-costituiti DC Studios. Fondamentalmente, il 2024 ha rappresentato un nuovo inizio per le puntate della DC sullo schermo, in quanto il palcoscenico ha iniziato ad essere adeguatamente preparato per l’inizio della rinascita di James Gunn con Superman del. A questo si affianca, naturalmente, l’allegato di Batman che Matt Reeves sta gestendo con l’imminente The Batman – Part II e il recente Joker: Folie à Deux.La serie diDC del 2023 ha chiuso la timeline deidel DCEU con il nuovo DCU di James Gunn che si estende davanti a noi. Per quanto riguarda iDC live-action del 2024, solo Joker: Folie à Deux di Todd Phillips, ma dalin poi la visione di Gunn e Safran sarà realizzata, con Superman che darà il via al nuovo DCU insieme a diversi progetti già annunciati per rivitalizzare il successivo universo condiviso.