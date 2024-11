Gamerbrain.net - Towers of Aghasba: Guida per lo sblocco delle cavalcature

Leinofsono un elemento fondamentale per migliorare l’esperienza di viaggio nel vasto mondo di gioco. Offrendo velocità e resistenza, queste creature rendono l’esplorazione più rapida e comoda, anche se non sono prive di limitazioni in alcuni contesti. Tra queste, l’Harelope è il primo compagno che i giocatori possono ottenere, e qui ti spiegherò passo per passo come fare per sbloccarlo e sfruttarlo al meglio.Come Sbloccare la Cavalcatura: Il Tuo Primo Harelope, Chingo BeePer ottenere la tua cavalcatura, dovrai completare una missione chiamata “A Mount For Your Troubles”. Ecco cosa devi fare:Raggiungere Midhaven su Ishaya IslandPrima di tutto, devi raggiungere Midhaven, una zona su Ishaya Island. Per farlo, dovrai riparare il Ponte Lutoro per poter accedere a questa nuova area.