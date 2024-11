Lapresse.it - Tamberi a ‘Belve’: “Se avessi giocato a basket sarei stato più felice”

Seconda puntata di Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle: l’appuntamento è per martedì 26 novembre, in prima serata su Rai2. Tra gli ospiti Gianmarco, campione olimpico di salto in alto. Un’intervista emozionata che regala ai telespettatori un ritratto potentissimo dell’atleta e dell’uomo. A Francesca Fagnani, in uno dei momenti più intensi dell’intervista,racconta il complesso rapporto con il padre in passato definito ‘orrendo’. “Non avere rapporto con mio padre è il fallimento più grande della mia vita”.Fagnani, quindi, chiede quale siail punto più basso del loro rapporto: “Sono stati veramente tanti ed è questo il motivo per cui un rapporto si deteriora a tal punto” che “diventa complicato metterci delle pezze”.