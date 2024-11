Ilfattoquotidiano.it - Stellantis riduce la produzione (anche) in Francia e chiude in Gran Bretagna. “Volumi francesi mai così bassi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non che ci sia alcun mezzo gaudio in questo male comune ma, a soffrire dei malanni di, non è solo l’Italia. Secondo quanto riporta il quotidiano economico francese Les Echoes il gruppo franco-italiano ha rivisto al ribasso le previsioni diper i suoi sitiper il 2024. Si prevede che le fabbriche produrranno quest’anno soltanto 605mila veicoli, rispetto ai 766mila previsti alla fine dello scorso anno. Si tratta dunque di un calo del 20%.Tutti i siti sono interessati da questo calo della, ma alcuni stabilimenti più di altri. È il caso di Mulhouse (-22% rispetto alle previsioni dello scorso anno), che produce le Peugeot 308 e 508 oltre che la DS 7 E – Tense.Hordain, che produce veicoli commerciali, è molto in sofferenza (-22%).Con questo livello di, quest’anno, scrive il quotidiano francese che ha preso visione di alcuni dati, “tornerà al livello del 2021.