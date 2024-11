Gaeta.it - Sparatoria a Bari: confermate dettagli cruente sull’omicidio di Mauro Di Giacomo

Facebook WhatsAppTwitter Il caso diDi, fisioterapista ucciso a, continua a svelare particolari inquietanti durante il processo in corso. Salvatore Vassalli, il presunto responsabile, è accusato di avere agito con feroce premeditazione. Oggi, il medico legale che ha eseguito l’autopsia ha fornito prove che potrebbero aggravare la posizione dell’imputato. Questo articolo esplora le evidenze emerse in aula e le implicazioni legali del caso.La dinamica dell’omicidioSecondo il professor Francesco Introna, direttore dell’istituto di Medicina Legale del Policlinico di, l’attacco aDiè avvenuto in due fasi distinte. Inizialmente, Vassalli avrebbe esploso sette colpi di pistola, di cui sei andati a segno. Le prime tre pallottole colpirono Dimentre si trovava in piedi, a meno di un metro dal tiratore.