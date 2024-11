Sport.quotidiano.net - Serie D. FolloGavo, nuova aria: "Serenità ritrovata»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Vittoria, cinque reti e. Il Follonica Gavorrano non può dirsi guarito, ma sicuramente il successo roboante di domenica ha tranquillizzato la squadra. Umore positivo anche a livello societario, con il presidente Paolo Balloni che ha voluto sottolineare la prestazione. "È stata una partita di orgoglio, dopo aver perso quattro partite consecutive abbiamo tirato fuori quello che serviva e abbiamo fatto vedere che possiamo fare un bellissimo campionato – ha spiegato Balloni –. Abbiamo fatto vedere le qualità che abbiamo, sia negli esterni ma anche in tutta la squadra, bravi davvero. I ragazzi hanno fatto vedere di essere ragazzi di valore. Non siamo quelli che hanno perso quattro gare di fila né probabilmente quelli che ne hanno vinte tre di fila, ma di sicuro siamo una squadra che può fare un bel campionato".