Scoppio a Ercolano | indagato sottoposto a fermo dalla Procura

Tempo di lettura: < 1 minutoLadi Napoli ha emesso un provvedimento dinei confronti del 38enne Pasquale Punzo nell’ambito delle indagini sull’esplosione avvenuta nell’ abitazione di via Patacca, a, in provincia di Napoli, trasformata in una fabbrica abusiva di fuochi di artificio illegali. I sostitutitori Stella Castaldo e Vincenzo Toscano contestano all’omicidio volontario plurimo con dolo eventuale, detenzione e fabbricazione di materiale esplodente non convenzionale. A Punzo viene contestato anche il reato di caporalato. Il provvedimento precautelare è stato notificato a Punzo (difeso dall’avvocato Domenico Scarpone) dai carabinieri di, che successivamente hanno accompagnato l’nel carcere di Poggioreale. Per la tragedia che ha provocato la morte delle gemelle Sara e Aurora Esposito 26 anni, e del 18enne Samuel Tafciu, con Punzo è indagata anche la sua ex Giulia Eboli, madre della 13enne formalmente proprietaria dell’abitazione in cui si è verificata la potente deflagrazione.